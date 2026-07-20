Αρμάνι Μιλάνο: Ανακοίνωσε τον Μάντοξ και τον έδωσε δανεικό

Αρμάνι Μιλάνο: Ανακοίνωσε τον Μάντοξ και τον έδωσε δανεικό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Αρμάνι Μιλάνο προχώρησε στην απόκτηση του Ντάντε Μάντοξ, αλλά τον έδωσε δανεικό.

Η Αρμάνι Μιλάνο προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή, η οποία μοιάζει με επένδυση στο μέλλον. Η ιταλική ομάδα που έχει προχωρήσει σε καλές μεταγραφικές κινήσεις, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάντε Μάντοξ.

Ο 24χρονος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της του βελγικού πρωταθλήματος με 24.9 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ. Παρά τη μεταγραφή αυτή, ο Μάντοξ θα συνεχίσει δανεικός στην Ντερτόνα, η οποία είναι αντίπαλος του Άρη στο EuroCup.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι

«Υπογράψαμε τον MVP της BNXT League, ο οποίος είχε μέσο όρο πάνω από 15 πόντους ανά αγώνα με τους Sixers στο NBA Summer League του Λας Βέγκας, με πολυετές συμβόλαιο. Ο Ντάντε Μάντοξ Τζούνιορ θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν ως δανεικός στην Ντερτόνα».

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     