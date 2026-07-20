Η Αρμάνι Μιλάνο προχώρησε στην απόκτηση του Ντάντε Μάντοξ, αλλά τον έδωσε δανεικό.

Η Αρμάνι Μιλάνο προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή, η οποία μοιάζει με επένδυση στο μέλλον. Η ιταλική ομάδα που έχει προχωρήσει σε καλές μεταγραφικές κινήσεις, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάντε Μάντοξ.

Ο 24χρονος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της του βελγικού πρωταθλήματος με 24.9 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ. Παρά τη μεταγραφή αυτή, ο Μάντοξ θα συνεχίσει δανεικός στην Ντερτόνα, η οποία είναι αντίπαλος του Άρη στο EuroCup.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι

«Υπογράψαμε τον MVP της BNXT League, ο οποίος είχε μέσο όρο πάνω από 15 πόντους ανά αγώνα με τους Sixers στο NBA Summer League του Λας Βέγκας, με πολυετές συμβόλαιο. Ο Ντάντε Μάντοξ Τζούνιορ θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν ως δανεικός στην Ντερτόνα».