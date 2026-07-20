Αρμάνι Μιλάνο: Ανακοίνωσε τον Μάντοξ και τον έδωσε δανεικό
Η Αρμάνι Μιλάνο προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή, η οποία μοιάζει με επένδυση στο μέλλον. Η ιταλική ομάδα που έχει προχωρήσει σε καλές μεταγραφικές κινήσεις, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάντε Μάντοξ.
Ο 24χρονος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της του βελγικού πρωταθλήματος με 24.9 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ. Παρά τη μεταγραφή αυτή, ο Μάντοξ θα συνεχίσει δανεικός στην Ντερτόνα, η οποία είναι αντίπαλος του Άρη στο EuroCup.
Η ανακοίνωση της Αρμάνι
«Υπογράψαμε τον MVP της BNXT League, ο οποίος είχε μέσο όρο πάνω από 15 πόντους ανά αγώνα με τους Sixers στο NBA Summer League του Λας Βέγκας, με πολυετές συμβόλαιο. Ο Ντάντε Μάντοξ Τζούνιορ θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν ως δανεικός στην Ντερτόνα».
🇮🇹Abbiamo firmato l'MVP della BNXT League, oltre 15 di media alla summer league di Las Vegas con i Sixers, con un contratto pluriennale. Dante Maddox Jr giocherà per un anno in prestito a Tortona— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 20, 2026
🇬🇧We signed the BNXT League MVP, who averaged over 15 points per game during the… pic.twitter.com/vzTuUSefv6
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