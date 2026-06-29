Γιανάι σε μέτοχο της Μακάμπι: «Η ομάδα σου έχει τοποθετήσει κοριό στο διαμέρισμα του Μπρίσετ, αλλά ούτε εσύ το ξέρεις»
Σε σίριαλ έχει εξελιχθεί η υπόθεση του Οσέι Μπρίσετ, με τον Όφερ Γιανάι να αποκαλύπτει χθες (28/06) πως θα συνεχίσει στην Παρτίζαν, αλλά το «sport 5» σήμερα (29/06) να αναφέρει πως θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μακάμπι.
Ένας εκ των μετόχων της ομάδας του Κάτας, ο Άρικ Στίλμαν ρώτησε στο x, τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, τι γίνεται με την υπόθεση του Μαντάρ.
Ο Όφερ Γιανάι του απάντησε λέγοντας: «Αυτό που έιναι ωραίο είναι ότι έχω καλύτερες πληροφορίες από εσένα για τον παίκτη σου, παρεμπιπτόντως, αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Μακάμπι έχει τοποθετήσει κοριό στο διαμέρισμα του Μπρισετ για να ξέρει με ποιον μιλάει, αλλά υποθέτω ότι ούτε εσύ το ξέρεις αυτό. Ίσως ήρθε η ώρα να αρχίσουν να σε ενημερώνουν, Έρικ».
מה שנחמד זה שיש לי מידע יותר טוב ממך על שחקן שלך, אגב זה למרות שמכבי שמה ציוד האזנה בדירה של בריסט כדי לדעת עם מי הוא מדבר אבל אני מניח שגם את זה אתה לא יודע. אולי כדאי שיתחילו לעדכן אותך אריק..— Ofer (@OferYannay) June 28, 2026
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