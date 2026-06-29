Ο Όφερ Γιανάι μέσω ανάρτησης, απάντησε σε μέτοχο της Μακάμπι, λέγοντάς του πως παρότι η ομάδα του έχει τοποθετήσει κοριό στο σπίτι του Μπρίσετ, δεν ξέρει τις πληροφορίες για τον παίκτη του.

Σε σίριαλ έχει εξελιχθεί η υπόθεση του Οσέι Μπρίσετ, με τον Όφερ Γιανάι να αποκαλύπτει χθες (28/06) πως θα συνεχίσει στην Παρτίζαν, αλλά το «sport 5» σήμερα (29/06) να αναφέρει πως θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μακάμπι.

Ένας εκ των μετόχων της ομάδας του Κάτας, ο Άρικ Στίλμαν ρώτησε στο x, τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, τι γίνεται με την υπόθεση του Μαντάρ.

Ο Όφερ Γιανάι του απάντησε λέγοντας: «Αυτό που έιναι ωραίο είναι ότι έχω καλύτερες πληροφορίες από εσένα για τον παίκτη σου, παρεμπιπτόντως, αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Μακάμπι έχει τοποθετήσει κοριό στο διαμέρισμα του Μπρισετ για να ξέρει με ποιον μιλάει, αλλά υποθέτω ότι ούτε εσύ το ξέρεις αυτό. Ίσως ήρθε η ώρα να αρχίσουν να σε ενημερώνουν, Έρικ».