Ο Γιανάι αποκάλυψε τη μεταγραφή του Μπρίσετ στην Παρτίζαν!

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι μέω ανάρτησης στο x, αποκάλυψε τον επόμενο σταθμό του Οσέι Μπρίσετ.

Μέσω μιας απάντησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Όφερ Γιανάι αποκάλυψε τη μεταγραφή του Οσέι Μπρίσετ στην Παρτίζαν.

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, απάντησε σε δημοσιογράφο στο x, που ανέφερε σχετικά με το μέλλον του Μπρίσετ στη Μακάμπι. Ο Γιανάι απάντησε, γράφοντας πως έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Παρτίζαν.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 8.7 πόντους και 5.7 ριμπάουντ με τη φανέλα της Μακάμπι στη EuroLeague.