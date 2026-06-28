Ο Γιανάι αποκάλυψε τη μεταγραφή του Μπρίσετ στην Παρτίζαν!

Ο Γιανάι αποκάλυψε τη μεταγραφή του Μπρίσετ στην Παρτίζαν!

Ο Γιανάι αποκάλυψε τη μεταγραφή του Μπρίσετ στην Παρτίζαν!
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Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι μέω ανάρτησης στο x, αποκάλυψε τον επόμενο σταθμό του Οσέι Μπρίσετ.

Μέσω μιας απάντησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Όφερ Γιανάι αποκάλυψε τη μεταγραφή του Οσέι Μπρίσετ στην Παρτίζαν.

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, απάντησε σε δημοσιογράφο στο x, που ανέφερε σχετικά με το μέλλον του Μπρίσετ στη Μακάμπι. Ο Γιανάι απάντησε, γράφοντας πως έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Παρτίζαν.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 8.7 πόντους και 5.7 ριμπάουντ με τη φανέλα της Μακάμπι στη EuroLeague.

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@Photo credits: euroleague
     

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