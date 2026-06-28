Ο Γιανάι αποκάλυψε τη μεταγραφή του Μπρίσετ στην Παρτίζαν!
Μέσω μιας απάντησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο Όφερ Γιανάι αποκάλυψε τη μεταγραφή του Οσέι Μπρίσετ στην Παρτίζαν.
Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, απάντησε σε δημοσιογράφο στο x, που ανέφερε σχετικά με το μέλλον του Μπρίσετ στη Μακάμπι. Ο Γιανάι απάντησε, γράφοντας πως έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Παρτίζαν.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 8.7 πόντους και 5.7 ριμπάουντ με τη φανέλα της Μακάμπι στη EuroLeague.
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במידה ובריסט יישאר במכבי תל אביב, הצהובים השיגו את מה שהם רוצים בעמדה מס' 3 ביג טיים. העמדה הזו מכוסה והיא ברמת טופ יורוליג. תוסיפו את גור לביא וריימן, ויש עומק וגיוון. מקליעה (בונזי טופ 5 באחוזים במפעל), חדירה והאנרגיות של בריסט, חיתוך ותנועה של גור לביא וההצקות של ריימן.— Dror Hoffman (@DrorHoffman11) June 28, 2026
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