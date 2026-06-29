Ανατροπή με Μπρίσετ: «Παραμένει στη Μακάμπι με νέο συμβόλαιο»
Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι μέω ανάρτησης στο x, αποκάλυψε πως ο Οσέι Μπρίσετ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτίζαν. Ωστόσο σύμφωνα με το «sport 5» αυτό δεν ισχύει, καθώς ο παίκτης έχει συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο με τη Μακάμπι.
Συγκεκριμένα το ισραηλινό δημοσίευμα ήρθε να ρίξει «φως» στην υπόθεση του Μπρίσετ, και να διαψεύσει τον ισχυρό άνδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Αναλυτικά αναφέρει πως την περασμένη εβδομάδα η Μακάμπι κατέληξε σε συμφωνία με τον παίκτη, ενώ ταυτόχρονα η Παρτίζαν μίλησε μαζί του και του έστειλε τη δικιά της προσφορά. Μάλιστα η ομάδα του Κάτας προκειμένου να εξασφαλίσει το μέλλον του Μπρίσετ κατέθεσε υψηλότερη πρόταση στον παίκτη, ενώ επίσης έβγαλε από τη μέση το buy -out που υπήρχε.
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Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Καναδός αναμένεται να συνεχίσει να αγωνίζεται στον ισραηλινό σύλλογο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 8.7 πόντους και 5.7 ριμπάουντ με τη φανέλα της Μακάμπι στη EuroLeague.
"אני נשאר". על רקע ההצעה מפרטיזן בלגרד: המסר של בריסט למכבי תל אביב❗— Sport5 (@sport5il) June 29, 2026
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