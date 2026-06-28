Ο Μπόνζι Κόλσον επέστρεψε στην Μακάμπι, με την ομάδα του Τελ Αβίβ να ανακοινώνει την συμφωνία της με τον Αμερικανό ως το 2028.

Κάτοικος Τελ Αβίβ για λογαριασμό της Μακάμπι θα είναι ξανά ο Μπόνζι Κόλσον.

Ο Αμερικανός, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στην Φενέρ, επέστρεψε στην Μακάμπι, η οποία ανακοίνωση τη συμφωνία της με τον Μπόνζι Κόλσον μέχρι το 2028.

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος και ευγνώμων που ξανασμίγω με την οικογένειά μου στη Μακάμπι. Από τη στιγμή που έφυγα, αυτός ο σύλλογος, οι οπαδοί και η πόλη του Τελ Αβίβ είχαν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες, τη διοίκηση και το επαγγελματικό προσωπικό που με εμπιστεύτηκαν και που έκαναν δυνατή αυτή την επιστροφή. Είμαι ενθουσιασμένος και έτοιμος να ξεκινήσω να εργάζομαι και να δημιουργώ περισσότερες ξεχωριστές αναμνήσεις μαζί. Τα λέμε σύντομα», δήλωσε ο Μπόνζι Κόλσον.

Η ανάρτηση της Μακάμπι για τον Μπόνζι Κόλσον: