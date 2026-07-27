Η Μακάμπι Τελ Αβίβ εξετάζει την περίπτωση του πρώην σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Αρμάντο Μπέικοτ.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Μακάμπι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζεται, με την ομάδα του Όντεντ Κάτας να στοχεύει στην απόκτηση του Αρμάντο Μπέικοτ.

Έπειτα από τις πρώτες... κινήσεις που έχει πραγματοποιήσει, δείχνει πως την επόμενη σεζόν αναμένεται να παρουσιάσει πιο ανταγωνιστική ομάδα, έχοντας εντάξει στο ρόστερ της μέχρι στιγμής έμπειρους παίκτες.

Φυσικά ξεχωρίζει η μεταγραφή του Γιαμ Μαντάρ, που τάραξε τα... νερά του ισραηλινού μπάσκετ, καθώς και της EuroLeague, αφήνοντας τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του «israelhayom», ο σύλλογος του Τελ Αβίβ ψάχνει τον κατάλληλο σέντερ που θα πλαισιώσει το ρόστερ του Κάτας. Η περίπτωση του Μπέικοτ απασχολεί τη Μακάμπι, ενώ μάλιστα έχουν ξεκινήσει οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί.

Ο 26χρονος σέντερ είναι γνωστός στις ομάδες της EuroLeague, καθώς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, ωστόσο δεν μπόρεσε να μπει ποτέ στο κλίμα της ομάδας και να βοηθήσει τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Έπαιξε σε 26 ματς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας μ.ο 2.4 πόντους και 1.8 ριμπάουντ ανά αγώνα.