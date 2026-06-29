Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε τον Άντον Γκαβέλ που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Νέα «εποχή» στην Μπάγερν Μονάχου, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντον Γκαβέλ που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο 41χρονος επιστρέφει στη γερμανική ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως ο Γκαβέν θα είναι ο διάδοχος του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπάγερ Μονάχου:

«Επιστρέφει στο Μόναχο: Ο Άντον Γκάβελ θα αναλάβει ως προπονητής της Μπάγερν Μπάσκετ για την ερχόμενη σεζόν. Ο αρχηγός της ομάδας της Μπάγερν, η οποία κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα το 2018, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον μοναδικό εκπρόσωπο της Γερμανίας στην EuroLeague.

Ο Γκάβελ εντάσσεται από την Μπάμπεργκ, η οποία φέτος ήταν η ημιτελική ομάδα του BBL, επιστρέφοντας στον σύλλογο όπου έπαιξε τέσσερις σεζόν ως γκαρντ, από το 2014 έως το 2018. Ως προπονητής, ο 41χρονος οδήγησε τους Baskets στον τίτλο της Top Four του BBL Cup τον Φεβρουάριο στο SAP Garden του Μονάχου . Πριν από τα δύο χρόνια του στην Μπάμπεργκ - όπου είχε επίσης απολαύσει μια επιτυχημένη πενταετή θητεία ως παίκτης - ο Γκάβελ προπόνησε την Ουλμ για δύο σεζόν και οδήγησε την ομάδα του EuroCup σε μια έκπληξη για το πρωτάθλημα Γερμανίας το 2023. Το ταξίδι του ως προπονητής ξεκίνησε στο Μόναχο μετά το τέλος της καριέρας του ως παίκτης, όταν πέρασε ένα χρόνο εργαζόμενος με τις ακαδημίες της Μπάγερν ως παρατηρητής και προπονητής ατομικών δεξιοτήτων.



«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Άντον Γκάβελ, ο απόλυτα πρώτος μας υποψήφιος, θα ηγηθεί της αθλητικής ανασυγκρότησης της ομάδας μας», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου Χέρμπερτ Χάινερ . «Ο Άντον υπήρξε μια καθοριστική προσωπικότητα στο γερμανικό μπάσκετ και, μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα ως παίκτης, έχει ήδη δημιουργήσει εντυπωσιακή εμπειρία και έχει σημειώσει αξιοσημείωτη επιτυχία ως προπονητής. Βρισκόμαστε σε διάλογο μαζί του εδώ και αρκετό καιρό. Αντιπροσωπεύει ένα φρέσκο ​​πρόσωπο μιας νέας γενιάς προπονητών και πήραμε μια πολύ συνειδητή απόφαση υπέρ του».

Ο Γκάβελ, ο οποίος θα ξεκινήσει την εργασία του στο BMW Park στις αρχές Ιουλίου, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Χάινερ και ολόκληρο τον οργανισμό της Μπάγερν για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει αυτός ο εξαιρετικά ανεπτυγμένος σύλλογος. Γνωρίζω ακόμα πολλά πρόσωπα εκεί, καθώς και το γραφείο και τα γήπεδα όπου έκανα τα πρώτα μου βήματα στην προπονητική μετά την καριέρα μου ως παίκτης. Ανυπομονώ για αυτή τη μεγάλη πρόκληση, για την οποία τρέφω επίσης τεράστιο σεβασμό».