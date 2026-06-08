Ο Άντον Γκαβέλ θα είναι ο νέος προπονητής της Μπάγερν στη θέση του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Με τον Άντον Γκαβέλ στο «τιμόνι» θα πορευτεί η Μπάγερν από τη νέα σεζόν, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta από τις 23 Απριλίου.

Ο 41χρονος Σλοβάκος που έχει πάρει και το γερμανικό διαβατήριο (έχει αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα το 2015) βρίσκεται στον πάγκο της Μπάμπεργκ και είναι τα τελευταία χρόνια ο πλέον ταλαντούχος τεχνικός στην γερμανική αγορά.

Ο Άντον Γκαβέλ που έχει περάσει και από την Ελλάδα καθώς έπαιξε (2008-2009) στον Άρη, ακολουθεί μια σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζοντας πολύ καλά δείγματα γραφής και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στο παιχνίδι του.

Μάλιστα, κατέκτησε τη φετινή σεζόν το Κύπελλο Γερμανίας κερδίζοντας στον ημιτελικό στην παράταση (103-97) την Μπάγερν και στον τελικό επικράτησε (74-72) της Άλμπα Βερολίνου.

Όσον αφορά τον Σβέτισλαβ Πέσιτς αποχωρεί από τους πάγκους, καθώς ολοκλήρωσε τον προπονητικό του κύκλο και η Μπάγερν προχωράει στη νέα εποχή με τον ταλαντούχο 41χρονο τεχνικό, ο οποίος θα προσπαθήσει να δώσει τη δική του κατεύθυνση στο παιχνίδι της ομάδας.

