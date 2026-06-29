«Ενδιαφέρον της Παρτίζαν για Λαπροβίτολα»

Η Παρτίζαν ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Νίκολα Λαπροβίτολα, σύμφωνα με σέρβικο δημοσίευμα.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Παρτίζαν έχει ξεκινήσει ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η περσινή χρονιά ήταν άκρως αποτυχημένη για τον σύλλογο του Βελιγραδίου, αφού ήρθε αντιμέτωπος με πολλές δυσκολίες που δεν του επέτρεψαν να πρωταγωνιστήσει.

Σύμφωνα με τη «meridiansports», στα πλάνα των Σέρβων έχει μπει το όνομα του Νίκολα Λαπροβίτολα, ο οποίος προέρχεται από μία εξίσου δύσκολη χρονιά με την Μπαρτσελόνα, καθώς αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμού, όπου δεν του επέτρεψε να βρει ρυθμό.

Αγωνίστηκε μόλις σε 20 παιχνίδια της EuroLeague έχοντας μ.ο 8 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ ανά αγώνα. Πέραν του Ιταλού γκαρντ, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Πάτι Μιλς. Ο πολύπειρος άσος κατέφτασε μεσούσης της σεζόν και έπαιξε με τη φανέλα της Τενερίφη.

Στην αντίπερα όχθη και στο «στρατόπεδο» του Ερυθρού Αστέρα, έχουν ξεκινήσει τα πλάνα τους για τη νέα χρονιά, με τον Αλεσάντρο Παγιόλα να είναι στη λίστα για να τον αποκτήσουν, έπειτα από σύσταση του Μίλος Τεόντοσιτς.