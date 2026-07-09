Ο Μπόνγκα αποχαιρέτησε την Παρτίζαν: «Δεσμοί που θα κρατήσουν για μια ζωή»

O Ίζακ Μπόνγκα είπε το δικό του αντίο στην πρώην ομάδα του, την Παρτίζαν.

Για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του είναι έτοιμος ο Ίζακ Μπόνγκα. Ο Γερμανός διεθνής, έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (07/07) στην Αθήνα και έρχεται να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Κόσμου με τους Γερμανούς, έδειξε πως δεν ξεχνά όσο έζησε την Παρτίζαν και αποχαιρέτησε την πρώην ομάδα του με ένα συγκινητικό μήνυμα δείχνοντας το δέσιμο του.

«Τα τελευταία δύο χρόνια μου έδειξαν πόσο πάθος δημιουργεί αυτό το άθλημα σε όλο τον κόσμο και πόσο βαθιά συνδέεται το μπάσκετ με την κουλτούρα των ανθρώπων. Ποτέ δεν φανταζόμουν αυτό το είδος ενέργειας μέχρι που το βίωσα ο ίδιος. Στην πορεία, δημιουργώντας δεσμούς που θα κρατήσουν για μια ζωή», έγραψε.