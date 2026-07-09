Παρτίζαν: Αποχώρησε ο Σέικ Μίλτον
Ακόμα μία αποχώρηση από την Παρτίζαν, μετά από αυτή του Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος συνεχίζει στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Βελιγραδίου, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέικ Μίλτον.
Ο Αμερικανός γκαρντ έπαιξε σε 23 παιχνίδια της EuroLeague την περασμένη σεζόν, έχοντας μέσο όρο 6.9 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 2.4 ριμπάουντ ανά 18.6 λεπτά συμμετοχής.
Η ανακοίνωση της Παρτίζαν
«Μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, η Παρτίζαν έκανε χρήση της σχετικής ρήτρας στο συμβόλαιο του Σέικ Μίλτον και αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία μαζί του.
Ενόψει της νέας σεζόν, η σερβική ομάδα θα στραφεί σε διαφορετικές επιλογές για την ενίσχυση του ρόστερ της.
Η Παρτίζαν ευχαρίστησε τον Μίλτον για την προσφορά του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του καριέρας».
Nakon sezone 2025-26, KK Partizan Mozzart Bet je iskoristio ugovornu klauzulu i doneo odluku da prekine saradnju sa Šejkom Miltonom.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 9, 2026
U sezoni pred nama, klub će se okrenuti drugim rešenjima.
Crno-beli žele Šejku puno sreće i uspeha u nastavku karijere.🖤🤍 pic.twitter.com/ngpARWg91u
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