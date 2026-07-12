Παρτίζαν: Deal με τον Παγιόλα σύμφωνα με τη MozzartSport
Πολλές είναι οι αποχωρήσεις από την Παρτίζαν, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μοιάζει με την ομάδα της περασμένης σεζόν. Η ομάδα του Βελιγραδίου, έχοντας αποχαιρετήσει σημαντικές μονάδες του ρόστερ, φαίνεται πως είναι έτοιμη για μία σημαντική μεταγραφή.
Με βάση δημοσίευμα της «MozzartSport», η Παρτίζαν έχει κλείσει τον Αλεσάντρο Παγιόλα, ο οποίος αποχώρησε από τη Βίρτους Μπολόνια. Μία κίνηση που θα ενισχύσει την ομάδα στην περιφέρεια, μετά τις αποχωρήσεις παικτών όπως ο Ουάσινγκτον και ο Καλάθης.
Ο Παγιόλα την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 4 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ ανά 19.1 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.
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