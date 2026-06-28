Επιβεβαίωση του Ράιτ για το μέλλον του: «Ναι, θα παίζω στην Μπαρτσελόνα»

Ο Μόουζες Ράιτ κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην κάμερα της Cosmote TV, αποκάλυψε πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας του «AegeanBall Festival» στη Σύρο, ο Μόουζες Ράιτ αποκάλυψε πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην κάμερα της Cosmote TV, ο Αμερικανός σέντερ ρωτήθηκε για το αν θα παίζει για τους «Μπλαουγκράνα» του χρόνου, με τον ίδιο να το επιβεβαιώνει, λέγοντας «Ναι, θα παίζω στην Μπαρτσελόνα».

Ο Ράιτ προέρχεται από καταπληκτική χρονιά με τη Ζάλγκιρις, όπου σε 42 παιχνίδια είχε μ.ο 13.2 πόντους και 6.5 ριμπάουντ ανά αγώνα στη EuroLeague.