Επιβεβαίωση του Ράιτ για το μέλλον του: «Ναι, θα παίζω στην Μπαρτσελόνα»
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας του «AegeanBall Festival» στη Σύρο, ο Μόουζες Ράιτ αποκάλυψε πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην κάμερα της Cosmote TV, ο Αμερικανός σέντερ ρωτήθηκε για το αν θα παίζει για τους «Μπλαουγκράνα» του χρόνου, με τον ίδιο να το επιβεβαιώνει, λέγοντας «Ναι, θα παίζω στην Μπαρτσελόνα».
Ο Ράιτ προέρχεται από καταπληκτική χρονιά με τη Ζάλγκιρις, όπου σε 42 παιχνίδια είχε μ.ο 13.2 πόντους και 6.5 ριμπάουντ ανά αγώνα στη EuroLeague.
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