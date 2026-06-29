Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να τα δώσει... όλα για τον Πραντίγια, προσφέροντάς του συμβόλαιο που φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ για πέντε χρόνια, σύμφωνα με τη «Marca».

Ο Χάιμε Πραντίγια είναι από τους παίκτες που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της EuroLeague και κυρίως της Ρεάλ Μαδρίτης. Η εξαιρετική χρονιά που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Βαλένθια, τον κάνουν να είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στην αγορά, ωστόσο δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα, μέχρι το 2028.

Η «βασίλισσα» παρότι έχει προβλήματα και δεν ξέρει ακόμα με ποιον προπονητή θα πορευτεί στην άκρη πάγκου της την επόμενη σεζόν, έχει αρχίσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με τη «Marca» η Ρεάλ... χρυσώνει τον Πραντίγια, προσφέροντάς του 11 εκατομμύρια ευρώ για πέντε χρόνια!

Σημειώνεται πως ο φόργουορντ της Βαλένθια έχει ρήτρα αποδέσμευσης που φτάνει 1.5 εκατομμύρια ευρώ. Στη Ρεάλ δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για τον Πραντίγια, ο οποίος τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 6.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα.

Ο 25χρονος έχει στα χέρια του μια τεράστια πρόταση και καλείται να αποφασίσει που θέλει να συνεχίσει την καριέρα του, την ώρα που αναμένονται εξελίξεις.