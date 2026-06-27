«Άλλες τρεις ομάδες στο κόλπο για τον Πραντίγια»

Ο Χάιμε Πραντίγια έχει κινήσει το ενδιαφέρον της Ρεάλ για την απόκτησή του, ωστόσο σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα άλλες τρεις ομάδες μπαίνουν στο «κόλπο» για να τον κάνουν δικό τους.

Ένας από τους παίκτες της Βαλένθια, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του ισπανικού συλλόγου, είναι ο Χάιμε Πραντίγια.

Ο Ισπανός φόργουορντ έχει κινήσει το ενδιαφέρον της Ρεάλ, που θέλει να τον κάνει δικό της πακέτο με τον Σέρχιο Ντε Λαρέα όπως έγραψε η «Marca».

Ωστόσο άλλες τρεις ομάδες έχουν μπει στο προσκήνιο για την απόκτηση του Πραντίγια. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ισπανικό «encestando», η Ζενίτ, η Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά και η Αναντολού Εφές ενδιαφέρονται για τον 25χρονο παίκτη της Βαλένθια .

Ο Πραντίγια πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, αποτελώντας τον δεύτερο πιο αποτελεσματικό παίκτη της Βαλένθια στο πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τον Ζαν Μοντέρο, ενώ ήταν και ένας από τους κορυφαίους Ισπανούς της ACB.

Μάλιστα σε 44 παιχνίδια στη EuroLeague είχε μ.ο 6.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα.