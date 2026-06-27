«Άλλες τρεις ομάδες στο κόλπο για τον Πραντίγια»
Ένας από τους παίκτες της Βαλένθια, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του ισπανικού συλλόγου, είναι ο Χάιμε Πραντίγια.
Ο Ισπανός φόργουορντ έχει κινήσει το ενδιαφέρον της Ρεάλ, που θέλει να τον κάνει δικό της πακέτο με τον Σέρχιο Ντε Λαρέα όπως έγραψε η «Marca».
Ωστόσο άλλες τρεις ομάδες έχουν μπει στο προσκήνιο για την απόκτηση του Πραντίγια. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ισπανικό «encestando», η Ζενίτ, η Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά και η Αναντολού Εφές ενδιαφέρονται για τον 25χρονο παίκτη της Βαλένθια .
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Ο Πραντίγια πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, αποτελώντας τον δεύτερο πιο αποτελεσματικό παίκτη της Βαλένθια στο πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τον Ζαν Μοντέρο, ενώ ήταν και ένας από τους κορυφαίους Ισπανούς της ACB.
Μάλιστα σε 44 παιχνίδια στη EuroLeague είχε μ.ο 6.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα.
Jaime Pradilla es uno de los nombres de la semana sin duda alguna.— www.encestando.es (@webEncestando) June 27, 2026
Además de la oferta del R. Madrid para cuatro temporadas cuando estaba Sergio Rodríguez al frente de la sección, el jugador del Valencia Basket también tiene propuestas del Zenit, Hapoel Tel Aviv y Efes, nos dicen pic.twitter.com/qQE8aQ6kzp
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