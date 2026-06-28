«Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει την περίπτωση του Καμπαρό»

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως εξετάζει την περίπτωση του Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Μπασκόνια.

Ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό είναι από τους παίκτες που έχουν απασχολήσει αρκετές ομάδες της EuroLeague, προκειμένου να τον αποκτήσουν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ισπανικό μέσο «encestando», ο Γάλλος φόργουορντ που μένει ελεύθερος από την Μπασκόνια, έχει ήδη στα χέρια του αρκετές προτάσεις, όπως αυτή της Βιλερμπάν που του προσφέρει 7.5 εκατομμύρια για δύο χρόνια. Πέραν της ομάδας από τη χώρα του, η Μπαρτσελόνα και η Φενέρμπαχτσε φαίνεται να ενδιαφέρονται, ενώ στο προσκήνιο μπαίνει και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «βασίλισσα» μετά την αποτυχημένη χρονιά που ολοκληρώθηκε όπου απέτυχε τόσο σε EuroLeague, όσο και στον ισπανικό πρωτάθλημα, είναι διατεθειμένη να πραγματοποιήσει ριζικές αλλαγές στο ρόστερ της, προκειμένου να πρωταγωνιστήσει την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο ίδιος φαίνεται να ενδιαφέρεται για το γεγονός πως η Ρεάλ θέλει να τον εντάξει στο ρόστερ της και αναμένεται να υπάρχουν περαιτέρω εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Καμπαρό τη σεζόν που πέρασε μέτρησε μ.ο 158.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα με τη φανέλα της Μπασκόνια στη EuroLeague.