Νέα αναφορά από την Τουρκία για Όσμαν: «Έχει προτάσεις από τρεις ομάδες της EuroLeague»

Νέα αναφορά από την Τουρκία για τον Τσέντι Όσμαν, που αναφέρει ότι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έχει προτάσεις από τρεις ομάδες της EuroLeague.

Το όνομα του Τσέντι Όσμαν τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων σε Ελλάδα και Τουρκία. Από τον Παναθηναϊκό έχει διαψευσθεί το δημοσίευμα της χώρας του που τον ήθελε να αποχωρεί από τους «πράσινους», με τον Δημήτρη Κοντό να ξεκαθαρίζει: «Για τον Όσμαν είναι λογικό να ενδιαφέρονται τούρκικες ομάδες. Πώς όμως θα φύγει; Έχει συμβόλαιο, διαψεύδουμε το δημοσίευμα στην Τουρκία».

Ωστόσο στη γειτονική χώρα συνεχίζονται οι αναφορές σχετικά με το ενδιαφέρον που υπάρχει από τη Φενέρμπαχτσε, την Αναντολού Εφές αλλά και της Μπαχτσεσεχίρ για τον Όσμαν.

Συγκεκριμένα ο ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαπούντζογλου, ισχυρίστηκε σε εκπομπή πως και τρεις ομάδες από την Τουρκία που θα συμμετάσχουν στη EuroLeague της επόμενης σεζόν, ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, την ώρα που ο 31χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

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