Κούβαρης στο «Gazz Floor by Novibet»: «Ο Παναθηναϊκός έχει ξεχωρίσει την περίπτωση Γιούμπανκς εάν βγει στην αγορά»

Ο Παναθηναϊκός κρατάει ανοικτά τα μάτια στην αγορά και μεταξύ των παικτών που έχει ξεχωρίσει είναι και ο Ντρου Γιούμπανκς όπως ανέφερε ο Γιώργος Κούβαρης στο «Gazz Floor by Novibet».

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Φενέρμπαχτσε για την 4η αγωνιστική της Euroleague (8/10, 21:15) αλλά παράλληλα εξακολουθεί να παρακολουθεί την αγορά για την ενίσχυση τη γραμμή των ψηλών.

Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ του Gazzetta στα θέμα του Παναθηναϊκού, Γιώργος Κούβαρης ένας από τους παίκτες που έχει κυκλώσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι και ο Ντρου Γιούμπανκς, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται στους Νιου Γιορκ Νικς και διεκδικεί θέση στο τελικό ρόστερ της ομάδας.

Το πρωτάθλημα του ΝΒΑ ξεκινάει στις 20 Οκτωβρίου, όπερ και σημαίνει ότι μέχρι εκείνο το διάστημα θα έχει γίνει γνωστό εάν και εφόσον ο 29χρονος, ύψους 2.08 μέτρων σέντερ (που μπορεί να αγωνιστεί και στο "4" εάν και εφόσον χρειαστεί) θα είναι διαθέσιμος στην αγορά. Προτεραιότητά του αποτελεί το NBA όπως και των περισσότερων παικτών που ενδεχομένως να μην εξασφαλίσουν θέση για τα τελικά ρόστερ των ομάδων τους, όπως ο Μπόνα ή Μπάσι.

Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται για τον μοναδικό παίκτη που παρακολουθούν οι «πράσινοι» ωστόσο πρόκειται για μια περίπτωση που έχει ξεχωρίσει. Ο Γιούμπανκς έχει μετρήσει 426 ματς στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Σπερς, Κλίπερς, Σανς, Κινγκς, Μπλέιζερς και Τζαζ έχοντας κατά μέσο όρο 5.6 πόντους και 4.3 ριμπαόυντ κατά μέσο όρο ανά 15,1 λεπτά συμμετοχής.