Βαθμολογία GBL: «Εσβησαν» το -2 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Οι νίκες των «αιωνίων» έριξαν και τους τίτλους τέλους στην πρεμιέρα της φετινής GBL αλλά έφτασαν μόλις στους... 0 βαθμούς μετά το αρχικό -2 με το οποίο ξεκίνησαν τη σεζόν.
Ο Παναθηναϊκός είχε ένα εύκολο... μεσημέρι στο «Telekom Center Athens» κερδίζοντας τους νεοφώτιστους Vikos Φalcons με 103-74, ενώ λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο του Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη κερδίζοντας στο κατάμεστο «Ιβανώφειο» τον Ηρακλή με 68-78.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Σάββατο 03/10
- Μύκονος - ΠΑΟΚ 85-88
- ΑΕΚ - Μαρούσι 91-70
- Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας 91-75
- Προμηθέας - Περιστέρι 88-94
- Καρδίτσα - Άρης 74-68
Κυριακή 04/10
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 1-0 2β.
- Κολοσσός 1-0 2β.
- Περιστέρι 1-0 2β.
- Καρδίτσα 1-0 2β.
- ΠΑΟΚ 1-0 2β.
- Μύκονος 0-1 1β.
- Προμηθέας 0-1 1β.
- Άρης 0-1 1β.
- Ηρακλής 0-1 1β.
- Δόξα Λευκάδας 0-1 1β.
- Μαρούσι 0-1 1β.
- Vikos Φalcons 0-1 1β.
- Παναθηναϊκός AKTOR 1-0 0β. *
- Ολυμπιακός 1-0 0β. *
* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της GBL
- Περιστέρι – Ηρακλής (10/10, 15:00)
- Μαρούσι – Μύκονος (10/10, 16:00)
- ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας (10/10, 16:00)
- Καρδίτσα – Vikos Φalcons (10/10, 17:00)
- Άρης – ΑΕΚ (10/10, 17:30)
- Προμηθέας – Παναθηναϊκός AKTOR (10/10, 19:00)
- Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου (11/10, 13:00)
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