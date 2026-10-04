Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL μετά και την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής και τα δύο ματς των «αιωνίων» αντιπάλων.

Οι νίκες των «αιωνίων» έριξαν και τους τίτλους τέλους στην πρεμιέρα της φετινής GBL αλλά έφτασαν μόλις στους... 0 βαθμούς μετά το αρχικό -2 με το οποίο ξεκίνησαν τη σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός είχε ένα εύκολο... μεσημέρι στο «Telekom Center Athens» κερδίζοντας τους νεοφώτιστους Vikos Φalcons με 103-74, ενώ λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο του Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη κερδίζοντας στο κατάμεστο «Ιβανώφειο» τον Ηρακλή με 68-78.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 03/10

Μύκονος - ΠΑΟΚ 85-88

ΑΕΚ - Μαρούσι 91-70

Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας 91-75

Προμηθέας - Περιστέρι 88-94

Καρδίτσα - Άρης 74-68

Κυριακή 04/10

Παναθηναϊκός - Vikos Φalcons 103-74

Ηρακλής - Ολυμπιακός 68-78

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 1-0 2β. Κολοσσός 1-0 2β. Περιστέρι 1-0 2β. Καρδίτσα 1-0 2β. ΠΑΟΚ 1-0 2β. Μύκονος 0-1 1β. Προμηθέας 0-1 1β. Άρης 0-1 1β. Ηρακλής 0-1 1β. Δόξα Λευκάδας 0-1 1β. Μαρούσι 0-1 1β. Vikos Φalcons 0-1 1β. Παναθηναϊκός AKTOR 1-0 0β. * Ολυμπιακός 1-0 0β. *

* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της GBL