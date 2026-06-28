Δύο εβδομάδες μετά το «διαζύγιο» του Εργκίν Άταμαν με τον Παναθηναϊκό, ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Τούρκος τεχνικός μπορεί να αναζητά τον επόμενο σύλλογο στην καριέρα του αλλά προς το παρόν έχει στρέψει το ενδιαφέρον τους στο «παράθυρο» των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα δύο ματς που έχει να δώσει η εθνική ομάδα της χώρας του απέναντι στην Βοσνία (2/7, 21:00) εκτός έδρας και στην Ελβετία (6/7, 19:00) εντός.

Κατά τη διάρκεια της Media Day, ο Άταμαν ο οποίος υπολογίζει κανονικά και στον Αλπερέν Σενγκούν των Χιούστον Ρόκετς, είπε ότι θέλει το απόλυτο 6/6. με το τέλος του α' γύρου, αν και η Τουρκία έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση για την Β' φάση.

«Χάρη στη 2η θέση που κατακτήσαμε στο Eurobasket, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης. Με άλλα λόγια, παρουσιαζόμαστε ως η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη. Όλοι οι παίκτες μας που αγωνίζονται σε NBA, EuroLeague, Ευρώπη και Τουρκία θα είναι μαζί μας και σε αυτό το καλοκαιρινό "παράθυρο"» είπε αρχικά ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και συνέχισε:

«Αν και έχουμε κλειδώσει την πρωτιά, μας περιμένει ένα σκληρό παιχνίδι. Το βοσνιακό μπάσκετ αποτελεί μεγάλη σχολή. Διαθέτουν έμπειρους παίκτες, ενώ πρόσθεσαν στο ρόστερ τους και έναν νέο παίκτη από το NBA. Στην Κωνσταντινούπολη είχαμε επικρατήσει με μεγάλη διαφορά, όμως και τώρα πηγαίνουμε στην έδρα τους με αποκλειστικό στόχο τη νίκη. Στη συνέχεια, στις 6 Ιουλίου, θα δώσουμε το τελευταίο μας παιχνίδι με την Ελβετία στο "Σινάν Ερντέμ". Στόχος μας είναι να κάνουμε το "6 στα 6". Φυσικά, η πρωτιά χωρίς ήττα δεν μας εγγυάται το εισιτήριο για το Παγκόσμιο. Στον επόμενο γύρο θα διασταυρωθούμε με ισχυρούς αντιπάλους, όπως η Ιταλία, η Λιθουανία, και η Μεγάλη Βρετανία ή η Ισλανδία. Οι αγώνες του δευτέρου γύρου θα διεξαχθούν στα τέλη Αυγούστου, επομένως θα επιστρέψουμε στις προπονήσεις στα μέσα του ίδιου μήνα».

Από τη πλευρά του ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θα δώσει κανονικά το «παρών» στο «παράθυρο» των Προκριματικών, ανέφερε: «Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει το 4 στα 4 και, όπως είναι φυσικό, θέλουμε να κλείσουμε και αυτό το "παράθυρο" με δύο νίκες, ώστε να μεταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς στον επόμενο γύρο. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι κομβικής σημασίας για εμάς. Αν τα κερδίσουμε, θα αποκτήσουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια».