Μοντέρο: Επίθεση αγάπης από τον ΜάκΙνταϊρ και έκλεισε με ένα μήνυμα: «Very soon...»
Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών, ο Ζαν Μοντέρο έκανε live μετάδοση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και δέχτηκε «ερυθρόλευκη» αγάπη από τον Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ.
Συγκεκριμένα ο γκαρντ που ολοκλήρωσε τη σεζόν με τη Βαλένθια, αποφάσισε να ανοίξει συζήτηση με τους διαδικτυακούς του φίλους το απόγευμα της Κυριακής (28/06) και μεταξύ άλλων ο ΜάκΙνταϊρ του έστειλε μήνυμα.
Όπως σας έχει ενημερώσει το Gazzetta οι δύο παίκτες θα βρεθούν τη νέα αγωνιστική περίοδο μαζί στον Ολυμπιακό και μέχρι τότε πρόλαβαν να τα πούνε και στο Instagram, προκαλώντας τον ενθουσιασμό αρκετών οπαδών των «ερυθρολεύκων».
Μάλιστα στο φινάλε του live, ο Μοντέρο έκλεισε, απαντώντας σε ένα μήνυμα, είπε «very soon, very soon», χωρίς να αναφέρει κάτι παραπάνω.
Δείτε το βίντεο:
Very soon very soon— saviolaa (@saviolagre) June 28, 2026
🔜 #OlympiacosBC pic.twitter.com/gKoibooigT
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