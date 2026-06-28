Ολυμπιακός: «Μια ιστορική σεζόν έφτασε στο τέλος της!»
Μια ιστορική σεζόν έφτασε στο τέλος της για τον Ολυμπιακό! Ο σύλλογος του Πειραιά έγινε η πρώτη μετά τον Άρη που καταφέρνει να στεφθεί πρωταθλήτρια στην ίδια σεζόν, σε επίπεδο Ανδρών, Εφήβων και Παίδων.
Αυτό το επίτευγμα το είχε καταφέρει μόνο η ομάδα της Θεσσαλονίκης τις σεζόν (1978-78 και 1988-89). Μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» είναι η μόνη ελληνική ομάδα που συνδύασε τους τρεις τίτλους και με την κατάκτηση της EuroLeague.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Ολυμπιακού:
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🏆 Μια ιστορική σεζόν έφτασε στο τέλος της!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 28, 2026
Ο Ολυμπιακός μας έγινε η πρώτη ομάδα που στέφεται πρωταθλήτρια Ελλάδας την ίδια σεζόν σε επίπεδο Παίδων, Εφήβων και Ανδρών μετά τον Άρη (1978-79 & 1988-89) και η πρώτη ελληνική ομάδα που συνδύασε τους τρεις τίτλους με την κατάκτηση της… pic.twitter.com/tnxtJ3mpdn
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