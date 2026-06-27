Μοντέρο: Απάντησε με... χαμόγελο σε ερώτηση για Ολυμπιακό
Ο Ζαν Μοντέρο έχει κλείσει εδώ και πολλές ημέρες στον Ολυμπιακό, όμως παρόλα αυτά, δεν είπε ξεκάθαρα πως αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης.
Μιλώντας σε κανάλι της πατρίδας του, της Δομινικανής Δημοκρατίας, ο Ζαν Μοντέρο ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό, όμως απέφυγε να απαντήσει στους εκπροσώπους του Τύπου.
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Αναλυτικά η στιχομυθία του Μοντέρο με τους δημοσιογράφους:
Δημοσιογράφος 1: «Ζαν, μια ερώτηση… σχετικά με τη μεταγραφή σου στον Ολυμπιακό… Κάποια στιγμή…»
Δημοσιογράφος 2: «Κατ’ αρχάς, είναι επιβεβαιωμένο;»
Μοντέρο: «Το επιβεβαίωσε αυτός!» (γέλια)
Δημοσιογράφος 1: «Δεν ειναι επιβεβαιωμενο, γι’αυτό υπάρχει ερώτηση»
Μοντέρο: «Το λες με τόση βεβαιότητα σαν να ήσουν εκεί»
Δημοσιογράφος 1: «Γιατί υπάρχουν φήμες από αυτή την πλευρά που βγήκαν»
Ο Ζαν Μοντέρο μέτρησε 14,4 πόντους, 4,8 ασίστ και 3 ριμπάουντ στη EuroLeague, φτάνοντας μέχρι το Final Four.
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