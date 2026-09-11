Μπαρτζώκας: «Όταν πήγαμε να πάρουμε τον Μοντέρο, μπήκαν ομάδες με λευκές επιταγές - Τον τιμά που ήρθε στον Ολυμπιακό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας στη Nova αναφέρθηκε στην απόφασή του Γιαν Μοντέρο να επιλέξει τον Ολυμπιακό, απ' άλλες ομάδες το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Nova, τοποθετήθηκε για τον Γιαν Μοντέρο και την απόφασή του να παίξει για τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα ο Δομινικανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» είχε δηλώσει στο παρελθόν, πως επέλεξε τους Πειραιώτες για τον κόουτς Μπαρτζώκα, με τον Έλληνα τεχνικό να απαντάει τονίζοντας πως είναι πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Για την ομάδα θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Το διάστημα που κινήθηκε η διαδικασία, για να τον πάρουμε κινήθηκαν κιάλες ομάδες, δίνοντάς του τρελά λεφτά. Μάλιστα κάποιες του έδωσαν και λευκές επιταγές. Το γεγονός ότι προτίμησε να έρθει εδώ, τον τιμά, φυσικά τιμά και τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ συγκεκριμένος τι θέλει στην καριέρα του και πώς θα το πετύχει. Καμιά φορά ένας παίκτης που είναι 22-23 χρονών, πρέπει να επιλέγει και ένα πρόγραμμα ομάδα από τα λεφτά που είναι πολλά και αυτά που πήρε. Γιατί μια διαδρομή που βασίζεται στην εξέλιξη και στο μπάσκετ, θα του φέρει σε βάθος χρόνου, πολύ περισσότερη, δόξα, χρήματα, τίτλους, απ' ότι ευκαιριακά από κάτι άλλο. Έχετε δει στο παρελθόν παραδείγματα, κάποιος πήγε σε ομάδα για τα λεφτά κάπου και τη χρονιά που πέρασε ήδη υπήρχαν πολλοί παίκτες, ενώ πήραν πολλά χρήματα, την επόμενη χρονιά έφυγαν γιατί ήθελαν να φύγουν».