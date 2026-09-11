Η αποστολή του Ολυμπιακού επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής (11/09) το Προεδρικό Μέγαρο Κύπρου, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του Ολυμπιακού στη Λευκωσία για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», η αποστολή των «ερυθρολεύκων» επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής (11/09) το Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσκάλεσε την ομάδα του Πειραιά, με τους παίκτες και το σταφ να δίνουν το παρών. Μάλιστα ο Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, Νίκος Λεπενιώτης, καθώς και ο Γιώργος Μπαρτζώκα, προσέφεραν στον Πρόεδρο, ως αναμνηστικά δώρα, υπογεγραμμένα τα πανηγυρικά μπλουζάκια από την κατάκτηση της EuroLeague και του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Το πρωί της Παρασκευής (11/09), σύσσωμη η αποστολή του Ολυμπιακού επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης και ο προπονητής της ομάδας μας, Γιώργος Μπαρτζώκας, προσέφεραν στον Πρόεδρο, ως αναμνηστικά δώρα, υπογεγραμμένα τα πανηγυρικά μπλουζάκια από την κατάκτηση της EuroLeague και του Ελληνικού Πρωταθλήματος».