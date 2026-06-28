Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΔΕΚΑ με 84-74 στον μεγάλο τελικό και κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων για πέμπτη φορά στην ιστορία του.

Πρωταθλητής Παίδων ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της ΔΕΚΑ με 84-74 στον μεγάλο τελικό και σήκωσαν την κούπα για πέμπτη φορά στην ιστορία τους.

Η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και μπόρεσε να πάρει από νωρίς προβάδισμα (20-26, 10'), ωστόσο η ΔΕΚΑ απάντησε στο δεύτερο δεκάλεπτο, βελτιώνοντας την άμυνά της και βρίσκοντας τις λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ.

Μετά την ανάπαυλα ο Ολυμπιακός επέβαλε την κυριαρχία του και πήρε διψήφιο προβάδισμα, ελέγχοντας τον αγώνα μέχρι το φινάλε. Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ο Χαρέρας με 20π και ο Αλεξανδράτος με 18 πόντους, ενώ 17 πέτυχε ο Χριστοδούλου και 15 ο Σπανούλης.

Για τη ΔΕΚΑ ξεχώρισε ο Σπανός, πετυχαίνοντας εξαιρετική εμφάνιση με 31 πόντους, 17 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 46-44, 55-68, 74-83

ΔΕΚΑ (Τάκης): Κυργάκης 9 (2), Γκάγκας 4, Σπανός 31, Σεκερτζής, Κρινάκης 2, Κοτζιαγκιαουρίδης, Πανταζόπουλος 2, Καραμεσίνης, Ρήγας, Κανατσαρόπουλος 8 (1), Βενιέρης 2, Παπαλύρας 16 (4).

Ολυμπιακός (Παντελάκης): Χαρέρας 20 (2), Κωνσταντίνου 1, Αλεξανδράτος Α. 4, Σπανούλης 15 (1), Χριστοδούλου 17 (1), Κωστάκης, Αλεξανδράτος Αγ. 18 (2), Μπασουκέας, Πέππες 4, Γεωργουλάκος 3 (1), Νάστας 2, Ευσταθιάδης.