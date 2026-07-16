ΑΕΚ, Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία για την παραχώρηση της SUNEL Arena
Σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν στο θέμα που αφορά το πού θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός τους πρώτους μήνες της επόμενης σεζόν.
Είναι γνωστό πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες, προκειμένου να φτιάξουν το ΣΕΦ το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο από το δεύτερο μισό της επόμενης χρονιάς.
Ο Ολυμπιακός είχε έρθει σε επαφές με την ΑΕΚ, έτσι ώστε να του παραχωρηθεί η SUNEL Arena, τόσο για τους αγώνες της EuroLeague, όσο και της Stoiximan GBL. Μάλιστα πληροφορίες του Gazzetta, αναφέρουν πως οι δύο ομάδες έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την παραχώρηση του γηπέδου.
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Είναι χαρακτηριστικό πως κλιμάκιο του Ολυμπιακού, έχει πάει στο γήπεδο για να δει τους χώρους και να καταγράψουν τις βελτιώσεις, καθώς και τις διαφορές που χρειάζεται, έτσι ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της EuroLeague.
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