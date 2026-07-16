Super Cup: Πού και πότε θα γίνει, ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν

Super Cup: Πού και πότε θα γίνει, ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν

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Γνωστό έγινε το μέρος, οι ομάδες και οι ημερομηνίες του Super Cup για το 2026.

Το Super Cup έχει γίνει θεσμός στην Ελλάδα, με το τουρνουά να διεξάγεται λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων των ομάδων.

Φέτος το Super Cup θα διεξαχθεί για ακόμη μία φορά στη Ρόδο το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου, με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν να είναι οι εξής:

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.

Στο τραπέζι του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, έπεσε και το ενδεχόμενο ο θεσμός να λάβει μέρος εκτός Ελλάδος, ωστόσο έλαβαν υπόψιν το καλύτερο των ομάδων και η διοργάνωση θα επιστρέψει για ακόμη μία φορά στη Ρόδο.

@Photo credits: INTIME
     

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