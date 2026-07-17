Ο Τζον Πουλακίδας πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Θάντερ.

Το όνομα του Τζον Πουλακίδα, συνδέεται με τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν δει τον παίκτη στο Summer League, ενώ έχουν μιλήσει και μαζί του. Μάλιστα, έτυχε να τον παρακολουθήσουν και σε ένα ακόμη ματς, αυτό των Μάβερικς κόντρα στους Θάντερ.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση στο Λας Βέγκας και ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του, στη νίκη με 97-87.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος γκαρντ, αγωνίστηκε για 27 λεπτά και τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους (1/1 βολές, 1/2 δίποντα, 5/12 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος.