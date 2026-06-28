Ο Ολυμπιακός και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα συνεχίσουν μαζί την επόμενη σεζόν, όμως θέληση και των δύο είναι να έρθουν σε συμφωνία και για τα επόμενα χρόνια.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά από μια χρονιά στην οποία διέλυσε τη στατιστική, παραμένει στον Ολυμπιακό, καθώς έχει συμβόλαιο και για τη σεζόν 2026 - 2027, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η παρουσία του στον Πειραιά θα τελειώσει απαραίτητα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σϋμφωνα με το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ το καλοκαίρι του 2024, την σεζόν που ξεκινά τον Σεπτέμβριο θα λάβει 1.8 εκατομμύρια, νούμερο που όμως δεν αντικατοπτρίζει την προσφορά του παίκτη στην ομάδα την περασμένη σεζόν.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέτρησε 15.9 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ανά 25:10 σε 43 αγώνες της Euroleague, με κορυφαία του εμφάνιση αυτή κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, παιχνίδι στο οποίο ο διεθνής γκαρντ σταμάτησε στους 37 πόντους.

Η απίθανη εμφάνιση του Ντόρσεϊ απέναντι στη Ρεάλ:

Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός και η πλευρά του παίκτη δεν έχουν κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να επεκτείνουν το συμβόλαιο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, όμως αυτό δεν θα αργήσει να συμβεί. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, μέσα στο ερχόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει ραντεβού, όπου θα τεθούν όλα επί τάπητος, ώστε να ξεκινήσει σιγά - σιγά και η διαπραγμάτευση για ένα νέο συμβόλαιο ανάμεσα στον Ντόρσεϊ και τον Ολυμπιακό.

Στον Ολυμπιακό πιστεύουν στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και θέλουν να τον κρατήσουν αλλά και να τον επιβραβεύσουν για την αγωνιστική του άνοδο, προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο υψηλότερο από το υπάρχον, ώστε και ο ίδιος να είναι μέλος της ομάδας που θα πατήσει στο ολοκληρωτικά καινούριο ΣΕΦ.

Μέχρι να γίνει αυτό το ραντεβού, το μόνο δεδομένο είναι πως ο Ντόρσεϊ θα μείνει στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο, όπως δεδομένο είναι ότι οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν μαζί και τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα ο Ντόρσεϊ έχει πραγματοποιήσει τις καλύτερες και πιο σταθερές σεζόν της καριέρας του.