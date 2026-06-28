Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μπεσίκτας, Όζκαν Αρσεβέν, έκανε γνωστό το μπάτζετ της τούρκικης ομάδας ενόψει της επόμενης χρονιάς.

Η Μπεσίκτας είναι η νέα ομάδα που θα συμμετάσχει στη EuroLeaugue τη νέα αγωνιστική περίοδο, βάζοντας τρίτη ομάδα από την Τουρκία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, Όζκαν Αρσεβέν, σε δηλώσεις του έκανε γνωστό του μπάτζετ για τη νέα σεζόν, τονίζοντας πως δεν θα είναι κάτω από 12 εκατομμύρια.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το μπάτζετ δεν θα είναι κάτω από 12 εκατομμύρια ευρώ. Η τρέχουσα κατάσταση στη EuroLeague είναι τέτοια που συμμετέχουμε με ασφάλεια φέτος. Ωστόσο, έχει προγραμματιστεί η επέκταση της διοργάνωσης. Πιθανότατα θα υπάρχουν 24 ομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι τέσσερις ακόμη ομάδες θα ενταχθούν στη λίγκα. Η EuroLeague μεταβαίνει σε διαφορετική δομή, οπότε μπορούμε να σκεφτούμε πιο μακροπρόθεσμα. Δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο για έναν χρόνο, αλλά να επεκτείνουμε αυτό το πρότζεκτ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».