Η φιναλίστ του τουρκικού πρωταθλήματος και του Eurocup, θα είναι η μοναδική προσθήκη ομάδας στην Euroleague της νέας σεζόν και θα πάρει την θέση της Μονακό, όπως σας είχε ενημερώσει έγκαιρα το Gazzetta.

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό έδωσαν σίγουρα μία μεγάλη αφορμή, ωστόσο, η εξαιρετική εφετινή αγωνιστική πορεία της ομάδας του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς σε Τουρκία και Ευρώπη αλλά και η ανταπόκριση της διοίκησης του τουρκικού συλλόγου σε όλες τις αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής στην Euroleague, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την αναβάθμισή της, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Ο λόγος για την Μπεσίκτας, που χάνοντας στον τελικό του Eurocup από την Μπουργκ-αν-Μπρες, απώλεσε το απευθείας εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ωστόσο, η απόφαση της γαλλικής ομάδας να αποσύρει την συμμετοχή της αλλά και ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει o σύλλογος του Πριγκιπάτου για χρεωκοπία, συνετέλεσαν τα μέγιστα στην παραπάνω εξέλιξη.

Κατ' αυτόν τρόπο, η Τουρκία αποκτά τρίτη ομάδα στην Euroleague και η Κωνσταντινούπολη θα γίνει η πρώτη πόλη με τρεις εκπροσώπους στην διοργάνωση, ενώ το αίσιο τέλος της υπόθεσης, αποτελεί δικαίωση για τον Σέρβο προπονητή και ομοσπονδιακό τεχνικό της των «ορλόβι», που πριν το Final Four της Αθήνας, μιλώντας στο Gazzetta, είχε χαρακτηρίσει την ομάδα του φαβορί στην περίπτωση που η Μπουργκ-αν-Μπρες αποφασίσει να μην παίξει.