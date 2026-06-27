«Η Μπεσίκτας τσεκάρει τον Γουίλμπεκιν»
Να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ θέλει η Μπεσίκτας, η οποία θα συμμετάσχει από τη νέα σεζόν στη EuroLeague και έχει ήδη βάλει τις βάσεις, προκειμένου να ανταπεξέλθει του ανταγωνισμού.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η ομάδα τους Αλιμπίγεβιτς βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Σκότι Γουίλμπεκιν, προκειμένου να ενισχύσει τις θέσεις των γκαρντ. Η Μπεσίκτας έχει στόχο να... χτίσει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ με έμπειρους παίκτες, προκειμένου να κάνει αισθητή την παρουσία της στη διοργάνωση, έπειτα από χρόνια απουσίας.
Ο Γουίλμπεκιν προέρχεται από μία δύσκολη χρονιά για τον ίδιο, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, έχοντας αγωνιστεί μόνο σε έξι αναμετρήσεις με τη Φενέρμπαχτσε στη EuroLeague, μετρώντας μ.ο 7.7 πόντους και 1.3 ασίστ.
ÖZEL | Euroleague’de rekabetçi bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, yıldız guard Scottie Wilbekin ile resmi görüşmelere başladı!— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 26, 2026
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