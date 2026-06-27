«Η Μπεσίκτας τσεκάρει τον Γουίλμπεκιν»

Η Μπεσίκτας στοχεύει στην απόκτηση του Σκότι Γουίλμπεκιν, προκειμένου να ενισχυθεί σημαντικά στις θέσεις των γκαρντ ενόψει της νέας χρονιάς που θα βρίσκεται στη EuroLeague.

Να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ θέλει η Μπεσίκτας, η οποία θα συμμετάσχει από τη νέα σεζόν στη EuroLeague και έχει ήδη βάλει τις βάσεις, προκειμένου να ανταπεξέλθει του ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η ομάδα τους Αλιμπίγεβιτς βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Σκότι Γουίλμπεκιν, προκειμένου να ενισχύσει τις θέσεις των γκαρντ. Η Μπεσίκτας έχει στόχο να... χτίσει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ με έμπειρους παίκτες, προκειμένου να κάνει αισθητή την παρουσία της στη διοργάνωση, έπειτα από χρόνια απουσίας.

Ο Γουίλμπεκιν προέρχεται από μία δύσκολη χρονιά για τον ίδιο, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, έχοντας αγωνιστεί μόνο σε έξι αναμετρήσεις με τη Φενέρμπαχτσε στη EuroLeague, μετρώντας μ.ο 7.7 πόντους και 1.3 ασίστ.