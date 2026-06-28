«Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει βάλει στόχο τον Σατοράνσκι»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει βάλει «στόχο» την απόκτηση του Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα.

Ο Τόμας Σατοράνσκι εφόσον έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και αποτελεί «στόχος» από ομάδες της EuroLeague.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το σέρβικο «meridiansport», ο Τσέχος γκαρντ έχει μπει στο στόχαστρο της Χάποελ Τελ Αβίβ που ψάχνει τον αντικαταστάτη του Κρις Τζόουνς, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα.

Η Χάποελ έχει ήδη στο ρόστερ της για την επόμενη χρονιά τον Μίσιτς και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την παραμονή του Μαντάρ, ωστόσο επιθυμεί να εντάξει και τον Τόμας Σατοράνκσι.

Ο Σατοράνσκι τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, είχε μ.ο 7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ ανά αγώνα σε 34 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στη EuroLeague.