Ο Γιαμ Μαντάρ απέρριψε την αρχική πρόταση της Χάποελ για νέο συμβόλαιο, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συνεχίζονται, την ώρα που η ρήτρα αποδέσμευσης λήγει την Τρίτη (30/06).

Σε σίριαλ εξελίσσεται η υπόθεση του Γιαμ Μαντάρ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Συγκεκριμένα σύμφωνα το ισραηλινό «sport5» η ομάδα του, του πρόσφερε νέο συμβόλαιο με σημαντική αύξηση, με απολαβές που φτάνουν τα 2.5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ωστόσο ο 25χρονος γκαρντ απέρριψε την πρόταση, παρόλα αυτά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να βρουν την κατάλληλη λύση που θα συμφωνήσουν αμφότεροι.

Κύριο μέλημα του Μαντάρ δεν είναι τόσο τα χρήματα, αλλά ο χρόνος συμμετοχής του, ειδικά στη EuroLeague. Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Δημήτρης Ιτούδης είχε συνάντηση με τον Ισραηλινό γκαρντ και του εγγυήθηκε πως θα αυξηθεί ο χρόνος του, σε σχέση με την περασμένη χρονιά, αφού πλέον δεν υπάρχει στο ρόστερ και ο Κρις Τζόουνς.

Μάλιστα ακόμα ένα ζήτημα που θα πρέπει να απασχοελί τη Χάποελ, είναι ο χρόνος, διότι την Τρίτη (30/06) λήγει η ρήτρα αποδέσμευσής του, η οποία... αγγίζει τα 300.000 δολάρια και μετά την εκπνοή, ο παίκτης δεν θα μπορεί να αποχωρήσει από τον σύλλογο χωρίς την συγκατάθεση της ομάδας.

Στο αντίπαλο «στρατόπεδο», η Μακάμπι παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και ενδέχεται να κινηθεί για την απόκτηση του Μαντάρ, ενώ ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο ο παίκτης να... μετακομίσει στην Αμερική, αφού το δημοσίευμα ισχυρίζεται πως έχει προτάσεις από το NCAA.