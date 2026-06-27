«Ο Μάικ Τζέιμς πάει στα δικαστήρια την Μπαρτσελόνα»

Ο Μάικ Τζέιμς είναι διατεθειμένος να πάει στα δικαστήρια την Μπαρτσελόνα, μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του.

Μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του Μάικ Τζέιμς στην Μπαρτσλενόνα, ο Αμερικανός είναι αποφασισμένος να πάει την ισπανική ομάδα στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «mundodeportivo», οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε πλήρη συμφωνία για να μετακομίσει από το Μονακό στη Βαρκελώνη, ωστόσο τα πράγματα άλλαξαν τελευταία στιγμή.

Συγκεκριμένα ο Μάικ Τζέιμς ήταν προσωπική επιλογή του Τσάβι Πασκουάλ και όταν έγινε γνωστό πως ο 53χρονος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, ο ισπανικός σύλλογος αποφάσισε πως δεν θα προχωρήσει την υπόθεση Τζέιμς.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε ήδη ξεκινήσει να ψάχνει την κατοικία του στη Βαρκελώνη και εκτός αυτού, οι δύο πλευρές είχαν ανταλλάξει υπογεγραμμένα συμβόλαια. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Τζέιμς έχει σκοπό να λύσει τις διαφορές του με την Μπαρτσελόνα στα δικαστήρια, προκειμένου να εξασφαλίσει όσα είχε συμφωνήσει.