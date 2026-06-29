«Τέσσερις ομάδες της EuroLeague θέλουν τον Μίροτιτς»

Ο Νίκολα Μίροτιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μονακό, την ώρα που τέσσερις ομάδες της EuroLeague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, σύμφωνα με το «basketnews».

Έπειτα από τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Νίκολα Μίροτιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μονακό φέτος το καλοκαίρι.

Λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων που έπληξαν τον σύλλογο του Πριγκιπάτου, ο Μαυροβούνιος δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τον καλύτερό του εαυτό και σε συνδυασμό με ορισμένους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν, του έκοψαν τον ρυθμό.

Το μέλλον του προς το παρών βρίσκεται στον «αέρα», ωστόσο σύμφωνα με το «basketnews», ο Μίροτιτς έχει κινήσει το ενδιαφέρον τεσσάρων ομάδων της EuroLeague. Συγκεκριμένα Αναντολού Εφές, Φενέμπαχτσε και Μπεσίτκας είναι οι σύλλογοι που ενδιαφέρονται, ενώ από κοντά παρακολουθεί την περίπτωσή του και η Παρτίζαν.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως η Χάποελ και η Μακάμπι είναι ομάδες που θα μπορούσαν να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη, όμως δεν υπάρχει κάποια πρόταση.