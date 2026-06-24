Σύμφωνα με σερβικό μέσο ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έχει προταθεί στην Παρτίζαν από τον ατζέντη του.

Υπάρχει φωτιά ή απλά είναι μια φημολογία; Το σίγουρο είναι ότι το σερβικό «B92.net» ανέφερε ότι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έχει προταθεί στην Παρτίζαν ενόψει της νέας σεζόν.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και για τη σεζόν 2026-27. Οπότε προκειμένου να εμπλακεί το όνομα του Ισπανού φόργουορντ σε οποιαδήποτε σενάριο θα πρέπει να αποχωρήσει από τους «πράσινους», κάτι που δεν φαντάζει και πιθανό να συμβεί.

Η εν λόγω ιστοσελίδα επικαλείται πηγές της αναφέροντας ότι ο Χουάντσο ήταν ανάμεσα στα ονόματα τα οποία είχαν προταθεί στην σερβική ομάδα από τον Ισπανό εκπρόσωπό του.