Ερνανγκόμεθ: «Προτάθηκε στην Παρτίζαν»
Υπάρχει φωτιά ή απλά είναι μια φημολογία; Το σίγουρο είναι ότι το σερβικό «B92.net» ανέφερε ότι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έχει προταθεί στην Παρτίζαν ενόψει της νέας σεζόν.
Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και για τη σεζόν 2026-27. Οπότε προκειμένου να εμπλακεί το όνομα του Ισπανού φόργουορντ σε οποιαδήποτε σενάριο θα πρέπει να αποχωρήσει από τους «πράσινους», κάτι που δεν φαντάζει και πιθανό να συμβεί.
Η εν λόγω ιστοσελίδα επικαλείται πηγές της αναφέροντας ότι ο Χουάντσο ήταν ανάμεσα στα ονόματα τα οποία είχαν προταθεί στην σερβική ομάδα από τον Ισπανό εκπρόσωπό του.
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