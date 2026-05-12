«Μπαρτσελόνα και άλλες δύο ομάδες της EuroLeague θέλουν τον Καμπαρό»

Η Μπαρτσελόνα, η Παρτίζαν και η Αναντολού Εφές εξετάζουν την περίπτωση του Λουβαβού-Καμπαρό σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπασκόνια και αποτελεί στόχος ομάδων της EuroLeague ενόψει της νέα αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «encestando» η Μπαρτσελόνα, η Παρτίζαν και η Αναντολού Εφές, εξετάζουν την περίπτωση του Γάλλου φόργουορντ.

Έχοντας καταφέρει να πρωταγωνιστήσει με τους Βάσκους την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, η χρηματιστηριακή αξία του Καμπαρό έχει ανέβει αρκετά, ενώ σημειώνεται πως το συμβόλαιό του με την Μπασκόνια, λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

Στη EuroLeague είχε μ.ο 18.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά αγώνα, ως ένας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του.