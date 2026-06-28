Παίκτης της Μπασκόνια για τα επόμενα δύο χρόνια είναι ο Τι Τζέι Στιούαρτ, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα του Γκαλμπιάτι στις θέσεις των γκαρντ.

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι έτοιμος να κάνει ο Τι Τζέι Στιούαρτ ο οποίος ανακοινώθηκε από την Μπασκόνια και θα ενισχύσει την ομάδα του Γκαλμπιάτι στις θέσεις των γκαρντ.

Ο 26χρονος Αμερικανός ο οποίος προέρχεται από την Τσεντεβίτα, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον ισπανικό σύλλογο. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της λιθουανικής ομάδας στο Eurocup, έχοντας μ.ο 13.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπασκόνια:

«Η Μπασκόνια εξασφάλισε τις υπηρεσίες του Ντιγουέιν Στιούαρτ Τζούνιορ με διετές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Στιούαρτ, ύψους 1,97 μ., γίνεται η πρώτη μεταγραφή για το νέο πρότζεκτ του Πάολο Γκαλμπιάτι, καθώς ήρθε από την Τσεντεβίτα Ολίμπια, όπου αγωνίστηκε τις τελευταίες τρεις σεζόν.

Ο νέος παίκτης της Μπασκόνια, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στο NCAA τη σεζόν 2019-20 με τους Mississippi State Bulldogs, έκανε το άλμα στην Ευρώπη τέσσερις σεζόν αργότερα με τη σλοβενική ομάδα Cedevita Olimpija στην ABA League μέχρι την περασμένη σεζόν. Την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 12,7 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και βαθμολογία απόδοσης 14,4 στις εγχώριες διοργανώσεις και 13,9 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και βαθμολογία απόδοσης 14,4 στο EuroCup.

Με την άφιξή του στη Βιτόρια, η Μπασκόνια προσθέτει έναν ευέλικτο παίκτη με ικανότητες στο σκοράρισμα και τα ριμπάουντ και εμπειρία στην Ευρώπη. Καλώς ήρθες, DJ!»