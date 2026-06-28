Η Μπέριλ ΜακΚίσικ είπε με ένα όμορφο ποστ το δικό της αντίο στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

Η Οικογένεια ΜακΚίσικ αποχωρεί από την Ελλάδα, καθώς ο Σακίλ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκ Τέλεκομ.

Έτσι, η Μπέριλ ΜακΚίσικ, μετά το ποστ του άντρα της, έκανε κι εκείνη μια ανάρτηση, με την οποία είπε το αντίο της στον Ολυμπιακό και τον Πειραιά, ενώ ευχαρίστηκε τους φιλάθλους για την αγάπη τους.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε η Μπέριλ ΜακΚίσικ:

«Έξι χρόνια. Επτά αξέχαστες σεζόν. ❤️🤍

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα ταξίδι μπάσκετ έγινε πολλά περισσότερα. Η Ελλάδα έγινε το σπίτι μας. Χτίσαμε μια ζωή εδώ, καλωσορίσαμε δύο όμορφα παιδιά εδώ και με κάποιο τρόπο το αγοράκι μας μεγάλωσε μιλώντας ελληνικά.

Ευχαριστούμε κάθε οπαδό που μας στήριξε, γιόρτασε μαζί μας και μας έκανε να νιώσουμε ότι ανήκουμε κάπου. Οι αναμνήσεις, οι φιλίες, τα πρωταθλήματα και η αγάπη που βιώσαμε εδώ θα μείνουν για πάντα στην οικογένειά μας.

Αυτό το κεφάλαιο μπορεί να τελειώνει, αλλά ένα κομμάτι της καρδιάς μας θα παραμείνει πάντα στον Πειραιά.

Σας ευχαριστούμε για όλα. Ολυμπιακός για πάντα»