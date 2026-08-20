Αποκάλυψη Gazzetta: Αυτή είναι η πραγματική προσφορά της Ντουμπάι στον Γουόκαπ!

Το Gazzetta δίνει απάντηση στην ερώτηση γιατί ο Γουόκαπ δεν συμμετείχε οικονομικά στην προσπάθεια να εξασφαλίσει την ελευθερία του και αποκαλύπτει πως μεταφράζεται η πρόταση των 9 εκατομμυρίων δολαρίων στον Τεξανό point guard από την Ντουμπάι.

Η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς το μέλλον του βρίσκεται στον «αέρα».

Είναι γνωστό πως η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει προσφέρει στον Τεξανό γκαρντ συμβόλαιο αξίας 9 εκατομμυρίων δολαρίων για τρία χρόνια, δηλαδή τρία τον χρόνο, ωστόσο το Gazzetta με το σημερινό ρεπορτάζ αποκαλύπτει πως τα καθαρά χρήματα που θα έβαζε ο παίκτης στην τσέπη του από τη συγκεκριμένη προσφορά θα ήταν λίγο παραπάνω από τα μισά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η πρόταση της Ντουμπάι προέβλεπε περίπου 1,7 εκατομμύρια δολάρια καθαρά ετησίως, ενώ στο συνολικό πακέτο των τριών εκατ. της σεζόν, περιλαμβάνεται και η κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων του Γουόκαπ στο Τέξας των ΗΠΑ καθώς επίσης και τα μανατζερικά χρήματα.

Ως εκ τούτων την τριετία τα χρήματα που θα κέρδιζε ο παίκτης από τον σύλλογο από την Ντουμπάι BC θα ήταν είναι 5.1 εκατ. και όχι 9, όπως είχε παρουσιαστεί.

Αυτός ενδεχομένως να είναι είναι και ο πραγματικός λόγος, που ο Τόμας Γουόκαπ δεν έχει μπει στη διαδικασία να συνεισφέρει οικονομικά, προκειμένου να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Και αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από το αν ο Τεξανός γκαρντ είχε συμμετοχή στην αρχική προσφορά της Ντουμπάι, τότε ενδεχομένως η συνολική αποζημίωση που θα μπορούσε να μπει στο ταμείο του Ολυμπιακού να ήταν πολύ μεγαλύτερη και να είχαν αυξηθεί οι πιθανότητες για συμφωνήσουν.

Στον αντίποδα, η Ντουμπάι BC αφήνει τις τελευταίες μέρες να εννοηθεί ότι δεν μπήκε από μόνη της στη διεκδίκηση ενός παίκτης που δεσμευόταν με συμβόλαιο, αλλά ο Γουόκαπ και ο ατζέντης του ήρθαν σε εκείνη, διαβεβαιώνοντας την ότι μπορούν να εξασφαλίσουν την ελευθερία του.

Η συγκεκριμένη στάση εξηγείται από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε μονομερές δικαίωμα ενεργοποίησης του τελευταίου χρόνου του συμβολαίου του Γουόκαπ και φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να κινηθεί νομικά σε έναν σύλλογο που επιχειρεί να υπογράψει έναν παίκτη που δεν έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ο Τόμας Γουόκαπ έχει τον ίδιο ατζέντη με τον προπονητή της Ντουμπάι BC (Τσάβι Πασκουάλ) και ο Ισπανός μάνατζερ άφησε να εννοηθεί στους Άραβες πως ο Τεξανός γκαρντ είναι ελεύθερος.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως ο παίκτης του Ολυμπιακού προτάθηκε και σε δύο ακόμη μεγάλες ομάδες της EuroLeague.

Αυτή η αποκάλυψη είναι πιθανό να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Γουόκαπ δεν είχε ως κίνητρο να πάρει περισσότερα χρήματα, καθώς θα μπορούσε να τα βρει αν συζητούσε με τους «ερυθρόλευκους», αλλά αποδεικνύει πως ήθελε να φύγει από την ομάδα του Πειραιά (μετά τις συμφωνίες με τον Μίλερ- ΜακΙντάιρ και τον Μοντέρο).



Και όλα αυτά ενώ σε πέντε χρόνια συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους», ο 33χρονος πλέι μέικερ, ίσως να ήταν ο περισσότερος ευεργετημένος αγωνιστικά (από τον Γιώργο Μπαρτζώκα) και από πλευράς όρων συμβολαίων είναι (ο μοναδικός που έχει προσφερθεί τετραετές συμβόλαιο).

Πλέον μετά και τη μη παρουσία του στα εργομετρικά τεστ του Ολυμπιακού, οι δύο πλευρές θα λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια.

Επομένως δεν υπάρχει καν θέμα διαπραγμάτευσης νέας πρότασης αφού από την Ντουμπάι, αφού ο παίκτης κατήγγειλε την μονομερή εγγραφή του συμβολαίου του.