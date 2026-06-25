Τουρκ Τέλεκομ: Συμφώνησε με ΜακΚίσικ
Έπειτα από έξι χρόνια στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο Σακίλ ΜακΚίσικ βρήκε ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους Πειραιώτες, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta μετακομίζει στην Τουρκία για να παίξει στην Τουρκ Τέλεκομ.
Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια στη EuroLeague, έχοντας μ.ο 4.3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μ.ο. Ο Σακ ΜακΚίσικ κατέκτησε με τον Ολυμπιακό: Μία EuroLeague, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία Κύπελλα και τέσσερα Super Cup.
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