Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, όπως αναφέρει η Marca, μετρά αντίστροφα στον πάγκο της Ρεάλ, με τους Έργκιν Άταμαν και Γιάννη Σφαιρόπουλο να «παίζουν» για αντικαταστάτες του.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ενδέχεται να διανύει τις τελευταίες του ώρες ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε χωρίς την κατάκτηση τίτλου στην επιστροφή του στον πάγκο της «βασίλισσας» φαίνεται πως μπορεί τελικά να του κοστίσει τη θέση του, όπως αναφέρει η Marca.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναμένεται να έχει σύντομα συνάντηση με τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ο οποίος επέστρεψε στην ηγεσία του τμήματος μπάσκετ, προκειμένου να ενημερωθεί για το μέλλον του. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Φλορεντίνο Πέρεθ απομακρύνει τον Σκαριόλο, καθώς το ίδιο είχε συμβεί και στις 4 Ιουλίου 2002. Είκοσι τέσσερα χρόνια αργότερα, η ιστορία ίσως επαναληφθεί.

Παρότι πριν από λίγες ημέρες όλα έδειχναν ότι θα παρέμενε στην τεχνική ηγεσία, πλέον το ενδεχόμενο αποχώρησής του συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες. Ο αποκλεισμός στα προημιτελικά της Liga Endesa από την Τενερίφη αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας απογοητευτικής χρονιάς, η οποία έκλεισε χωρίς κανέναν τίτλο για την Βασίλισσα.

Αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής του Σκαριόλο. Ωστόσο, από τότε τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.

Το οικονομικό εμπόδιο

Η απομάκρυνση του Σκαριόλο θα μπορούσε να εκτονώσει το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της Ρεάλ, όμως παρ' όλα αυτά, η αποδέσμευσή του μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι. Ο ίδιος υπενθύμισε μετά τον αποκλεισμό από την Τενερίφη ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο τριών ετών, αφήνοντας τη σχετική απόφαση στη διοίκηση.

Η αποζημίωση για τα δύο χρόνια που απομένουν στο συμβόλαιό του υπολογίζεται κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η αποζημίωση των συνεργατών του και το κόστος πρόσληψης νέου τεχνικού επιτελείου.

Οι πιθανοί διάδοχοι

Η Ρεάλ θα στραφεί σε προπονητή που είτε είναι ελεύθερος είτε διαθέτει προσιτή ρήτρα αποδέσμευσης. Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται βρίσκονται ο Εργκίν Αταμάν, ο Ιωάννης Σφαιρόπουλος και ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την Ούνικς Καζάν.

Εκτίμηση υπάρχει επίσης για τον Πάκο Ρεδόνδο, πρώην συνεργάτη των Πάμπλο Λάσο και Τσους Ματέο, ο οποίος εργάζεται πλέον στην εθνική Ισπανίας. Παρότι θεωρείται πιθανή η επιστροφή του στη Ρεάλ ως βοηθός, η ανάθεση της θέσης του πρώτου προπονητή κρίνεται αρκετά ριψοκίνδυνη, καθώς δεν διαθέτει εμπειρία ως head coach σε κορυφαίο επίπεδο.