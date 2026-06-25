Η Μπασκόνια ανακοίνωσε με τον δικό της τρόπο την παραμονή του Πάολο Γκαλμπιάτι στην άκρη του πάγκου και τη νέα χρονιά.

Το Κύπελλο Ισπανίας και ο τίτλος που κατακτήθηκε μετά από έξι χρόνια ήταν αρκετός για να κρατήσει τον Πάολο Γκαλμπιάτι στον πάγκο της Μπασκόνια! Παρότι η σεζόν δεν ήταν καλή για τους Βάσκους συνολικά, καθώς στην Euroleague «βούλιαξαν» κατακτώντας την 18η θέση και στο πρωτάθλημα αποκλείστηκαν νωρίς, ο Ιταλός τεχνικός πήρες «ψήφο εμπιστοσύνης» από τη διοίκηση.

Ο 42χρονος τεχνικός που ενεπλάκη σε αρκετά σενάρια (ακούστηκε ακόμη και για την διαδοχή του Τσάβι Πασκουάλ στη Μπαρτσελόνα) που τον ήθελαν εκτός Μπασκόνια, τελικά παρέμεινε στην ομάδα, η οποία ανακοίνωσε την συνέχιση της συνεργασίας τους με τον δικό της τρόπο.

«Μαζί θα συνεχίσουμε να χτίζουμε» ανέφερε η ανάρτηση των Βάσκων που αν μη τι άλλο αποτελεί έναν πρωτότυπο τρόπο επισημοποίησης της συνέχισης της συνεργασίας με τον προπονητή.

Η Μπασκόνια που θα προσπαθήσει να ανανεώσει το ρόστερ της επενδύοντας σε «φρέσκα» πρόσωπα, θέλει να φτιάξει ένα πολύ αθλητικό σύνολο που θα μπορέσει να επαναφέρει σε τροχιά πρωταγωνιστική την ομάδα στην Ισπανία, αλλά και την Euroleague.