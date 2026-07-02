Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ αναμένεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό αρκετές φορές με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τι έχει κάνει στο παρελθόν ο Αμερικανός κόντρα στους «πράσινους».

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, όπως επίσης θα αντιμετωπίσει πολλές φορές τον Παναθηναϊκό, τόσο σε EuroLeague, όσο και σε Stoximan GBL.

Ο Αμερικανός στο παρελθόν έχει ξανά υπάρξει αντίπαλος των «πρασίνων», με τη φανέλα της Μπασκόνια και του Ερυθρού Αστέρα και έχει... πληγώσει το «τριφύλλι».

Η πρώτη φορά, που ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλο ήταν στις 27 Οκτωβρίου του 2023 ως παίκτης της Μπασκόνια. Η τότε ομάδα του Έργκιν Άταμαν είχε επικρατήσει εύκολα με 95-81, με τον ΜάκΙνταϊρ, να πραγματοποιεί από τα χειρότερά του ματς. Πέτυχε 2 πόντους, και είχε 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, σε 27:59 λεπτά συμμετοχής, πληρώνοντας την αστοχία του (0/5 τρίποντα).

Το δεύτερο «ραντεβού» του νέου παίκτη του Ολυμπιακού εναντίον του Παναθηναϊκού, εκείνη τη σεζόν ήταν στις 3 Ιανουαρίου του 2024. Στη Βιτόρια η Μπασκόνια επικράτησε με 75-73 με τον Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ να... σκοτώνει τους «πράσινους» με καλάθι 0.6 πριν το φινάλε. Συνολικά σε εκείνο το ματς είχε 10 πόντους (3/5 δίποντα, 4/7 βολές). 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight στην καριέρα του.

Την επόμενη σεζόν, ο Αμερικανός γκαρντ... μετακόμισε στη Σερβία για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα.

Κόντρα στον Παναθηναϊκό στη EuroLeague στον πρώτο γύρο στη Σερβία, στη νίκη του Παναθηναϊκού με 81-77, ο ΜάκΙνταϊρ δεν ήταν σε καλό βράδυ. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση μόλις με 5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, δίχως να μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του.

Στο ματς του 2ου γύρου στο ΟΑΚΑ, πραγματοποιήθηκε επική... μάχη με τους «πράσινους» να επικρατούν στην παράταση με 111-104. Ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ ήταν σε απίστευτο βράδυ, σκοράροντας 26 πόντους (5/6 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/2 βολές), 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ωστόσο δεν ήταν αρκετά για να δώσει στην ομάδα του το θετικό αποτέλεσμα.

Φέτος βρήκε άλλες δύο φορές αντίπαλο τον Παναθηναϊκό ξανά με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Στο πρώτο ματς στο Βελιγράδι, οι γηπεδούχοι έκαναν... περίπατο κόντρα στους «πράσινους» με 88-68 και τον ΜάκΙνταϊρ να πετυχαίνει 14 πόντους (6/7 δίποντα, 2/3) βολές, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Στο «Telekom Center Athens» ο Παναθηναϊκός κέρδισε τους Σέρβους και στο τελευταίο παιχνίδι του Αμερικανού ως παίκτης του Ερυθρού κόντρα στους «πράσινους», πέτυχε 9 πόντους (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 10 ασίστ.