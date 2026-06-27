Ο Ολυμπιακός και ο Κώστας Παπανικολάου, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, θα συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσουν για τη νέα σεζόν.

Ο Κώστας Παπανικολάου αποτελεί σημαία για τον Ολυμπιακό, με τον αρχηγό της ομάδας του Πειραιά και την διοίκηση να είναι δεδομένο πως θέλουν να συνεχίσουν μαζί και την ερχόμενη σεζόν, που ίσως και να αποτελέσει την τελευταία της καριέρας του πολύπειρου φόργουορντ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Ολυμπιακός αναμένεται να συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα που έρχεται στα γραφεία της Arcadia, προκειμένου να συζητήσουν για το νέο συμβόλαιο του παίκτη.

Ο Κώστας Παπανικολάου έχει αγωνιστεί 14 σεζόν στον Ολυμπιακό (2009-2013 και 2016-2026) και θέλει (όπως φυσικά και ο σύλλογος) να φορέσει ακόμη μια την ερυθρόλευκη φανέλα, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως το νούμερό «16» του θα κοσμεί την οροφή του ΣΕΦ, δίπλα στο «7» και το «15» των Βασίλη Σπανούλη και Γιώργου Πρίντεζη.

Η αρχική πρόταση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, ανέρχεται στις 400 χιλιάδες ευρώ, με το οικονομικό πάντως να μην αναμένεται να αποτελέσει πρόβλημα ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς η σχέση του Κώστα Παπανικολάου με τους αδελφούς Αγγελόπουλους δεν είναι η τυπική ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο. Άλλωστε αυτό είναι και το λογικό, καθώς ο «Παπ» μεγάλωσε ουσιαστικά με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται για την 15η σεζόν του στον Πειραιά, γεγονός που σημαίνει ότι στο τέλος του ραντεβού οι δύο πλευρές θα έχουν βρει την χρυσή τομή για να συνεχίσουν μαζί.

Την περσινή σεζόν ο Κώστας Παπανικολάου αγωνίστηκε συνολικά σε 70 παιχνίδια (από τα 82 συνολικά που έδωσε ο Ολυμπιακός), μετρώντας 4.3 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και σούταρε με 35.6% από το τρίποντο.