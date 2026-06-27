Ο Κόρι Τζόσεφ είναι ένα από τα ερωτηματικά στον Ολυμπιακό, όμως η περίπτωσή του υα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

Ο Κόρι Τζόσεφ, παρότι ήρθε μεσούσης της σεζόν στον Ολυμπιακό, εξελίχθηκε σε πολύτιμο γρανάζι της μηχανής του Γιώργου Μπαρτζώκα στο δρόμο για την κατάκτηση της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος, με την περίπτωσή του να αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό για το μέλλον.

Το συμβόλαιο του Κόρι Τζόσεφ προβλέπει πως ο Ολυμπιακός μπορεί να τον αποδεσμεύσει μέχρι τις αρχές του Ιουλίου (τις πρώτες ημέρες του μήνα μπορεί να ενεργοποιηθεί το κικ άουτ). Αυτό σημαίνει πως στην ομάδα του Πειραιά έχουν λίγες ημέρες προκειμένου να πάρουν την απόφασή τους σχετικά με το μέλλοντ ου 34χρονου Καναδού.

Στον Ολυμπιακό αναμένεται να μιλήσουν τις επόμενες ημέρες με την πλευρά του παίκτη. Αρχικά οι Ερυθρόλευκοι είναι θετικοί στο να κρατήσουν τον Κόρι Τζόσεφ και τη νέα σεζόν, ως 4ο πλέι μέικερ βέβαια, με δεδομένο πως σε μια τόσο μεγάλη σεζόν θα βρει ευκαιρίες να πατήσει παρκέ και να δείξει πράγματα. Από την άλλη όμως, εάν ο παίκτης θελήσει να πάει σε ένα περιβάλλον που θα έχει περισσότερο εγγυημένο χρόνο στο παρκέ, δύσκολα θα σταθούν εμπόδιο.

Ο Κόρι Τζόσεφ μέτρησε 5,5 πόντους και 2.3 ασίστ σε 15' περίπου στο παρκέ στην φετινή EuroLeague.