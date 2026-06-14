Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του μια μαγική σεζόν και ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα του, η οποία θέλει να τον βρει ξανά στην κορυφή. Τι γίνεται με τον προπονητή, τους παίκτες που φεύγουν αλλά και τους στόχους.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια ονειρεμένη χρονιά, στην οποία κατέκτησε 3 από τους 4 τίτλους που διεκδίκησε, με τις τελευταίες 20 περίπου μέρες να είναι απλά μαγικές.

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα ο Ολυμπιακός κατέκτησε την EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του, δικαίως, να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους.

Με την μυρωδιά από το αλκοόλ στο γλέντι να φεύγει όμως, ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να κοιτάξει την επόμενη μέρα και το πώς θα χτιστεί η ομάδα της σεζόν 2026 – 2027.

Βέβαια, αυτή η ομάδα σε έναν μεγάλο βαθμό είναι ήδη έτοιμη, καθώς λίγες κινήσεις χρειάζεται να κάνει η ομάδα του Πειραιά για να ολοκληρώσει το παζλ του ρόστερ της ερχόμενης περιόδου. Ας δούμε όμως αναλυτικά πώς χτίζεται ο Ολυμπιακός της ερχόμενης σεζόν…

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να μείνει στον αγαπημένο του πάγκο. Όπως σας έχουμε γράψει, μόνο κάποιες λεπτομέρειες στο οικονομικό απομένουν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παραμένει για άλλα δύο (+ένα) χρόνια στην ομάδα της καρδιάς του.

Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια πως στο νέο ΣΕΦ, όταν θα ολοκληρωθούν ΟΛΕΣ οι εργασίες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου του Πειραιά, θα είναι εκείνος που θα κάθεται στον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού.

Και πώς να μην γίνει αυτό άλλωστε, μετά τις τόσες και τόσες επιτυχίες πιυ έχει φέρει στην ομάδα του Ολυμπιακού ο κόουτς «Μπι», ο οποίος αποτελεί τον αναμορφωτή του συλλόγου και τον έχει επαναφέρει στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

Πάμε στο ρόστερ όμως. Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα για τις παραμονές, αλλά και αρκετούς παίκτες που πολύ δύσκολα θα μείνουν στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο Φρανκ Νιλικίνα και ο Μόντε Μόρις δεν αναμένεται να συνεχίσουν, ενώ κατά 99% και ο Άλεκ Πίτερς αναμένεται να αποχωρήσει για την Αρμάνι Μιλάνο.

Για τον Αμερικανό δεν είναι οικονομικό το θέμα. Το θέμα είναι πως θέλει να παίζει και στη Μιλάνο θα έχει βασικό ρόλο. Υπάρχει ακόμη αυτό το 1% πιθανότητα, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει.

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

Πέραν των φευγάτων, υπάρχουν και εκείνοι που αποτελούν τα ερωτηματικά για την επόμενη σεζόν.

Ο Κόρι Τζόσεφ θα μείνει μόνο εάν δεχθεί να γίνει τέταρτος γκαρντ πίσω από τους Μοντέρο, Μίλερ – ΜακΙντάιρ και Γουόκαπ.

Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει και η κατάσταση του Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο 35χρονος έχει… καταργήσει την λογική και τον χρόνο, είναι παίκτης που θυσιάζει τα πάντα για την ομάδα και θα άξιζε ένα τελευταίο συμβόλαιο.

Ερωτηματικό αποτελεί επίσης η περίπτωση του Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός είναι ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν, όμως στον Ολυμπιακό ποτέ δεν σταμάτησαν να πιστεύουν στον Αμερικανό. Θα γίνει μια συζήτηση με τον ατζέντη του, όπου με μια νέα αναπροσαρμογή στο συμβόλαιό του, μπορεί να μείνει. Αλλά είναι δεδομένα μεγάλο ερωτηματικό, καθώς ακόμη δεν έχει γίνει καμία κουβέντα.

Τέλος, ερωτηματικό είναι οι Λαρεντζάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο. Και οι δύο είναι στο στόχαστρο του Άρη, με τον Έλληνα ψηλό να είναι πιο πιθανό να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, ο Έλληνας γκαρντ, ο οποίος αγαπά την ομάδα, τον αγαπά η ομάδα και αγαπιέται τρομερά από τον κόσμο, είναι διαφορετική περίπτωση και θα γίνει ξεχωριστή κουβέντα για αυτόν.

Σαφώς ερωτηματικό είναι και ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του, όμως αναμένεται να ανανεώσει και για την επόμενη σεζόν με τον αγαπημένο του Ολυμπιακό.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται αναβάθμιση στο ρόστερ και αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, με τις κινήσεις που έγιναν πριν από το Final Four, να έχουν κάνει κρότο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μιλάμε φυσικά για τους Κόντι Μίλερ – ΜακΙντάιρ και Ζαν Μοντέρο, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και αναμένεται άμεσα να ανακοινωθούν, καθώς η σεζόν ολοκληρώθηκε και με τη βούλα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν παίκτη να καλύψει το κενό του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει παρελθόν. Όπως σας αποκαλύψαμε στο Gazz Floor by Novibet, ο Άιζακ Μπόνγκα είναι ο παίκτης που έχουν ψηλά στη λίστα τους οι Ερυθρόλευκοι. Ο Γερμανός είναι παίκτης με αθλητικότητα και σουτ, που μπορεί να παίξει και στη θέση «3», γεγονός που τον κάνει ακόμη πιο θελκτικό πακέτο για τον Ολυμπιακό.

Γενικά η θέση «4» είναι το μεγάλο ζήτημα, καθώς ο Ολυμπιακός θέλει να βρει τον παίκτη που θα «κουμπώσει» δίπλα στον Σάσα Βεζένκοβ. Μένει να δούμε εάν αυτός θα είναι ο Μπόνγκα ή κάποιος άλλος.

Τέλος, ο Ολυμπιακός χρειάζεται φυσικά και... έδρα. Το ΣΕΦ θα είναι κλειστό λόγω εργασιών, οπότε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θέλουν να βρουν ένα προσωρινό «σπίτι», με τη Sunel Arena να είναι ένας πιθανός προορισμός.