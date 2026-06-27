Αποθεώθηκε στη Σερβία ο Ομπράντοβιτς: Το αστείο που έκανε για τις κόκκινες φανέλες
Στη Σερβία βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προκειμένου να δώσει το «παρών» ως ομιλητής σε ένα σεμινάριο προπονητικής προς τιμήν του Νοτύσαν Ίβκοβιτς.
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού γνώρισε καθολική αποθέωση από τους παρευρισκόμενους στο χώρο, ενώ αστειεύτηκε και για το κόκκινο χρώμα των εμφανίσεων που επέλεξαν να βάλουν οι παίκτες, λέγοντας: «Έχετε διαλέξει όμορφα χρώματα».
Στο σεμινάριο βρέθηκε και ο προπονητής της Μπεσίκτας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, με τους δύο Σέρβους τεχνικούς να έχουν «θερμό» εναγκαλισμό.
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