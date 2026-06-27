Αποθεώθηκε στη Σερβία ο Ομπράντοβιτς: Το αστείο που έκανε για τις κόκκινες φανέλες

Αποθεώθηκε στη Σερβία ο Ομπράντοβιτς: Το αστείο που έκανε για τις κόκκινες φανέλες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ζέλικο Οπμράντοβιτς βρίσκεται στη Σερβία ως ομιλητής σε ένα σεμινάριο προπονητικής προς τιμήν του Ντούσαν Ίβκοβιτς και αστειεύτηκε με τα χρώματα των εμφανίσεων.

Στη Σερβία βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προκειμένου να δώσει το «παρών» ως ομιλητής σε ένα σεμινάριο προπονητικής προς τιμήν του Νοτύσαν Ίβκοβιτς.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού γνώρισε καθολική αποθέωση από τους παρευρισκόμενους στο χώρο, ενώ αστειεύτηκε και για το κόκκινο χρώμα των εμφανίσεων που επέλεξαν να βάλουν οι παίκτες, λέγοντας: «Έχετε διαλέξει όμορφα χρώματα».

Στο σεμινάριο βρέθηκε και ο προπονητής της Μπεσίκτας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, με τους δύο Σέρβους τεχνικούς να έχουν «θερμό» εναγκαλισμό.

Δείτε Επίσης

Φαλ, Μπάντιο και τώρα τι: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις για τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς
image

 
@Photo credits: instagram_mozzartsport
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     